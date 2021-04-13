Воронежские следователи разберутся, почему инвалиду-колясочнику не установят электроподъемник на выделенные деньги

Воронежские следователи начали проверку по сообщениям в СМИ об ущемлении прав инвалида-колясочника. Мужчина не может добиться установки электрического подъемника в многоквартирном доме и уже в течении трех лет практически лишен возможности выходить из квартиры. При этом на обустройство электроподъемника выделены бюджетные средства, однако работы по установке устройства так и не начаты.

- Будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикациях. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошен заявитель, представители местных органов власти, управляющей компании, истребована и изучена соответствующая документация, в том числе регламентирующая организацию межведомственного взаимодействия в данной сфере, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.