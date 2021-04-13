В Воронеже отопительный сезон завершат не позже 16 апреля

- Когда же люди поймут, что батареи пора отключать? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мэрии сообщили о том, когда может окончиться отопительный сезон. В частности, напомнили законодательную норму, согласно которой коммунальщики обязаны прекратить подавать тепло в батареи только после того, как в течение пяти суток среднесуточная температура превысит 8 градусов. В воскресенье, 11 апреля, были первые такие сутки. Судя по прогнозу погоды, до четверга, 15 апреля, будет точно не холоднее, а, скорее всего, намного теплее. 12 апреля, к примеру, был установлен новый температурный рекорд. Не исключено, что очередной будет побит во вторник, 13 апреля.

При этом в мэрии сделали акцент на том, что даже резкое почти летнее тепло – не повод менять устоявшийся порядок. Разве что многочисленные обращения граждан заставят мэра подписать документ об окончании отопительного сезона. Подобные случаи до этого уже были.

В то же время пока коммунальщикам ни управляющие компании, ни товарищества собственников жилья заявки на отключение тепла не предоставляли. А вот городские предприятия, напротив, уже требуют прекращения отопления, чтобы не переплачивать.

Напомним, что в 2020 году отопление отключили только 30 апреля.