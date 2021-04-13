В Воронежской области к 13 апреля от коронавируса умерли еще 18 человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 13 апреля оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил о новых жертвах. За поcледние сутки от осложнений COVID-19 скончались 18 пациентов. Число летальных исходов достигло 3 012.

Еще у 183 жителей региона обнаружили вирус, к настоящему моменту количество человек с подтвержденным диагнозом достигло 77 678 человек.

За сутки выписали 210 пациентов, всего с начала пандемии болезнь смогли победить 72 452 воронежцев.

Напомним, прививку уже сделали более 175 тысяч жителей региона.