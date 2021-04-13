Медики рассказали о состоянии мужчины, на которого набросилась волчица в Воронежской области

Волчица погибла во время борьбы Фото: Кадр видео

Состояние мужчины, на которого набросилась волчица в Борисоглебске, на данный момент удовлетворительное, без ухудшений. Об этом 13 апреля сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, 9 апреля 22:00 в Юго-Восточном микрорайоне города волчица несколько раз укусила местного жителя. В борьбе животное погибло.

В тот же день пострадавшего приняли в Борисоглебской районной больнице. Амбулаторно ему обработали раны и вакцинировали его. Состояние мужчины тогда оценили как удовлетворительное, необходимости в стационарном лечении не было.

Однако 12 апреля пациента после перевязки все-таки госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии из-за плохого самочувствия, связанного со стрессом.

Позже лабораторная диагностика подтвердила бешенство у хищника.

- С учетом установленного бешенства животного лечение пациента ориентировочно будет проводиться 10-14 дней, - отметили в облздраве.