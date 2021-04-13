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Происшествия13 апреля 2021 10:42

"Паровозик" из 4 машин: в Воронеже в масштабной аварии пострадала 5-летняя девочка

Травмы получил и водитель, устроивший ДТП
Ярослав ИВАНОВ
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ДТП произошло на пересечении улиц Ленина с Вавилова

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина с Вавилова

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

За 12 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 121 ДТП, в них пострадали девять человек.

Масштабная авария произошла около 14.35 в Центральном районе Воронежа - на ул. Ленина, 43 «паровозиком» столкнулись четыре машины.

39-летний водитель автомобиля «Ниссан Фуга», следовавший со стороны ул. Урицкого в направлении ул. Ломоносова, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную «Дэу Нексия». В свою очередь «Дэу» «подбила» двигавшуюся впереди «Ладу Х-Рей», а «Лада» «подтолкнула» следовавшую впереди «Субару Форестер».

В столкновении машин пострадали два человека

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В аварии пострадали два человека: водитель «Ниссана» попал в больницу, кроме того, травмы получила 5-летняя девочка в «Дэу Нексия».

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

ДТП