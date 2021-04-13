В Воронеже аферисты украли у женщин материнский капитал на 1,7 миллиона рублей

Мошенники часть денег материнского капитала отдавали обратившимся к ним женщинам, а часть оставляли себе. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Воронежские полицейские разоблачили группу мошенников, поставивших на поток махинации с материнским капиталом. В нее входили две женщины 33 и 56 лет и двое мужчин 51 и 59 лет.

По данным следствия, эти четверо аферистов давали объявления о том, что помогут обналичить материнский капитал. С обращавшимися к ним женщинам они заключали фиктивный договор целевого займа на покупку жилья. Потом в отделение Пенсионного фонда аферисты предоставляли пакет липовых документов. В том числе и заявление о перечислении денег на расчетный счет созданной ими организации для погашения несуществующей задолженности.

После этого мошенники обналичивали маткапитал. При этом женщинам отдавали лишь часть денег, а также купленную недвижимость, которая стоила в разы меньше заявленной на бумаге.

- Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Наши сотрудники обнаружили четыре факта подобной деятельности аферистов. Сумма причиненного ущерба составила более 1 млн 700 тысяч рублей. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.