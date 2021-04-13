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Общество13 апреля 2021 10:24

В Воронежской области на железной дороге с начала 2021 года погибли 7 человек

Это почти на 50% больше, чем за такой же период 2019 года
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Показатели травмоопасности на железной дороге в Воронежской области в первом квартале 2021 года ухудшились по сравнению с таким же периодом 2019-го. С начала года из-за несоблюдения правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры травмы получили 8 человек, 7 из них погибли (в 2019-м соответственно 7 человек пострадали, 5 погибли), сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Железнодорожники акцентируют внимание жителей, что для предупреждения несчастных случаев на станциях пересекать пути необходимо по пешеходным переходам.