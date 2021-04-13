Число привитых от коронавируса в Воронеже на 13 апреля: первую часть вакцины получили более 175 тыс человек

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По состоянию на 13 апреля, в Воронежской области привились от коронавируса более 175 тысяч человек, в том числе двукратно - более 111 тысяч. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Напомним, вакцинация от ковида бесплатная. Сделать прививку можно как в поликлиниках (записаться через регистратуру или на портале госуслуг), а теперь даже в торговых центрах - для этого при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медполис. Перед вакцинацией врач осмотрит на наличие противопоказаний.