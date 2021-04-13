В воронежском цирке откроют детскую студию

Андрей Сильчев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В воронежском цирке планируют открыть детскую цирковую студию. В ней будут вести занятия по акробатике, жонглированию, актерскому мастерству. Для этого переоборудуют спортзал, фойе и зал на минус первом этаже цирка. Обучение в студии будет бесплатным.

- До 1941 года в Воронеже было 38 детских цирковых студий, они работали при домах культуры. Сейчас их в области всего три: в Нововоронеже, Новоусманском и Ольховатском районах, - посетовал и.о. директора Воронежского цирка Андрей Сильчев. - А артистов уже работающих студий планируем привлечь к совместной работе - они могут выступать перед представлениями или в антракте. Кроме того, мы планируем делать «ликбез» для сотрудников фитнес-студий, которые обучают цирковым жанрам – акробатике на кольцах, трапециях, полотнах. То, что преподают в этих фитнес-студиях, далеко от идеала в части безопасности. Мы относимся к воздушным жанрам очень серьезно. Цирковые артисты, работающие в «воздухе», каждый день своими руками проверяют оборудование, потому что от этого зависит их жизнь и здоровье. Мы хотим рассказывать фитнес-тренерам о технике безопасности, знакомить с нормами подвески.

Детской студии хотят дать имя Бориса Бирюкова. А также увековечить его память мемориальной доской и скульптурой.

- Вообще мы хотим увеличить количество общегородских культурных событий с участием цирка. Планируем приглашать на представления и открытые репетиции с цирковыми артистами детей из малоимущих семей, - отметил Андрей Сильчев. - Пока Воронежский цирк живет своей жизнью, а культурная жизнь Воронежа - своей, а это неправильно.