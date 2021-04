Камерный театр устроит воронежцам погружение в танец

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже стартует образовательно-творческий проект «Танцпогружение в Камерном». С 1 по 3 мая в театре пройдет марафон современного танца.

- «Танцпогружение» - это, в первую очередь, образовательный проект, шаг в профессию - не наблюдение со стороны, а существование внутри определенного контекста, формирование личности танцовщика во всех ее проявлениях, погружение в суть современного танца, - отметили в театре. - Программа насыщенная и включает в себя: четыре мастер-класса от ведущих педагогов современного танца, трехдневную танцевальную лабораторию, показы одноактных спектаклей «Лилит» хореографа Анны Щеклеиной (лауреата премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в современном танце»-2020) и «Триптих. Автопортрет» руководителя танцтруппы Камерного Виктории Арчая, спектакля «Плот Медузы» хореографа Павла Глухова из репертуара танцтруппы Камерного, а также финальный перформанс участников проекта на Малой сцене.

В Камерный театр приедут шесть ведущих педагогов России, которые представят свое личное понимание современного танца, проект завершится показом перформанса на малой сцене театра, который создадут участники лаборатории и мастер-классов.

ПРОГРАММА ФОРУМА

1 мая в 10.30 пройдет мастер-класс «Техника contemporary dance: магия телесной свободы» хореографа Марии Николаевой и Полины Глухих, исполнительница роли Лилит в одноименном спектакле Анны Щеклеиной (лауреат премии «Золотая Маска»-2020 - «лучший спектакль современного танца»).

В 15.00 запланирован мастер-класс Partnering Balance (первая часть) лауреат и участника конкурсов и фестивалей современной хореографии Context, Diversia, OpenLook, Проба, Продвижение Ивана Сачкова и руководителя танцтруппы Камерного Виктории Арчая

В 16.45 стартует Лаборатория современного танца Виктории Арчая.

В 19.00 начнется вечер современной хореографии, в программе которого покажут спектакль «Лилит» (лауреат премии «Золотая маска»-2020 в номинации «Лучший спектакль современного танца») и «Триптих. Автопортрет» (начало в 20.50). А в 21.30 начнется обсуждение вечера современной хореографии

2 мая участников ждет мастер-класс My Body Is Ready My Mind Is Ok хореографа Ильи Оши (в 10.00), лауреата «Золотая маска» в 2016 году в категории «Балет-современный танец/работа балетмейстера-хореографа».

В 16.00 стартует мастер-класс Ивана Сачкова и Виктории Арчая Partnering Balance (вторая часть).

В 19.00 покажут танцевальный спектакль «Плот Медузы» хореографа Павла Глухова, вдохновившегося одноименной картиной «Плот Медузы» французского художника Теодора Жерико, которая была написана в 1819 году.

В 21.15 лаборатория современного танца Виктории Арчая.

3 мая участников ждет в 10.00 мастер-класс лауреата театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Балет - Современный танец/Мужская роль» за роль в спектакле «Алиф (Зов начала)» (2018) Нурбека Батуллы «Техника. Импровизация. Игра». Артист поделится опытом соединения актерского тренинга с пластикой и движением, откроет пути и техники проращивания артиста в хореографии. И исполнит один из своих знаменитых авторских перформансов.

В 16.00 стартует лаборатория современного танца Виктории Арчая.

В 21.00 пройдет показ перформанса участников «Танцпогружения».