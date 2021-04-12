В Воронеже планируют установить еще 50 «умных» остановок

Одна из уже установленных "умных" остановок Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже должны появиться еще 50 «умных» остановок. Предприниматели, как сообщила 12 апреля вице-мэр Людмила Бородина на совещании в городской администрации, в последнее время активизировались, так как заканчивается действие договоров на размещение НТО и готовятся новые положение и схема.

Однако есть сложность с согласованием объектов с ресурсоснабжающими организациями. Ожидается, что в проекте нового положения она будет устранена.

Напомним, сейчас в городе уже установлены 10 «Умных остановок» по Ленинскому проспекту, улицам 20-летия Октября, Ворошилова, Плехановской, Феоктистова и Тимирязева.

Ранее в мэрии Воронежа объясняли частые поломки первых установленных в городе «умных остановок».