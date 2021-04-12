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Общество12 апреля 2021 23:04

В Воронеже на 6 часов перекроют Театральный проезд

Ограничения, вероятно, связаны с подготовкой к постановке Большого театра
Олег ИВАНОВ
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Этот участок будут закрывать два раза

Этот участок будут закрывать два раза

Фото: Яндекс.Карты

13 апреля в течение 6 часов будет закрыто движение по проезду у Театра оперы и балета. Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с разгрузкой оборудования и декораций. В ближайший вторник с 16:00 до 22:00 для транспорта будет недоступен участок по Театральному проезду: от площади Ленина до улицы Пушкинской.

Кроме того, по тем же причинам движение по Театральному проезду будет закрываться и 18 апреля с 9:00 до 14:00.

Вероятно, на такие меры пришлось пойти из-за гастролей Большого театра. Именитая труппа впервые приедет в Воронеж на одиннадцатый сезон Платоновского фестиваля. Ожидается, что спектакль Жана-Кристофа Майо «Укрощение строптивой» на музыку Дмитрия Шостаковича покажут 16 и 17 апреля.