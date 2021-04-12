Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 апреля 2021 21:30

Под Воронежем 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

Школьницу госпитализировали
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
На данный момент о состоянии ребенка ничего не известно

На данный момент о состоянии ребенка ничего не известно

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В селе Новая Усмань Воронежской области из многоэтажки по улице Полевой выпала 12-летняя девочка. Ребенок выскочил из окна квартиры на 5 этаже. Школьницу госпитализировали. На данный момент о ее состоянии ничего не известно.

- Глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов поручил сотрудникам профильных отделов администрации тщательно проанализировать обстоятельства случившегося, а также оказать необходимую поддержку семье девочки, если таковая потребуется, в том числе и психологическую, - прокомментировали инцидент в районной администрации.

ЧП