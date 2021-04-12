Воронежский «Буран» проиграл первый матч межсезонья

В матче с "Химиком" в составе "Бурана" было много молодежи. Фото: с сайта ХК «Буран»

10 апреля на сборе в подмосковном Чехове «Буран» сыграл с воскресенским «Химиком». И уступил со счетом 2:4. У «ураганных» обе заброшенные шайбы на счету нападающего Александра Шипилова.

- «Химик» - хороший соперник, спасибо ему за игру! Хороший состав привез на этот матч, много опытных ребят, - прокомментировал матч главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков . - У нас было много молодежи из «Россоши». Была хорошая, веселая игра с огромным количеством моментов и в ту, и в другую сторону. Начали мы робко, ребята переживали, стеснялись. Второй, а особенно третий период, уже повеселее смотрелись. Могли сравнять счет и уйти в овертайм, но не сумели реализовать достаточное количество голевых моментов.

Наставник «Бурана» также сообщил о ближайших планах команды:

- С 12 апреля начали новый цикл, который закончим в Ростове-на-Дону двумя матчами с «Ростовом». От кого-то откажемся по спортивному принципу, кто-то новенький будет, с ЮХЛ (Юношеской хоккейной лиги) ребята подъезжают. И уже немножко другой состав повезем на игры. Будем смотреть ребят на фоне нагрузки в матчах против хороших соперников.