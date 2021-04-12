В Воронеже гость взял у хозяина телефон «позвонить» и обчистил его на 76 тысяч рублей

Рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

56-летний житель Железнодорожного района стал жертвой своего гостеприимства. Он неосторожно пустил в свой дом 35-летнего знакомого, неоднократно судимого за кражи. Гость немедленно подтвердил свою репутацию. Он взял у хозяина телефон, якобы чтобы позвонить. На самом деле, используя мобильное приложение, он перевел все деньги со счета владельца сотового на свой. А там лежали 76 тысяч рублей.

Мужчина обнаружил пропажу денег и пошел в полицию. Вора задержали на территории Железнодорожного района. Он признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы. Учитывая его криминальное прошлое, наказание может быть близко к максимальному. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.