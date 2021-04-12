В Воронеже рецидивист, вызвавший скорую для порезанного им знакомого, сядет на четыре года и восемь месяцев

Мужчине припомнили недавний срок и отправили в колонию строгого режима. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Левобережного района. Он признан виновным в покушении на убийство.

По данным следствия, вечером 5 ноября 2020 года к этому мужчине в дом на улице Красный Октябрь Левобережного района пришел в гости его 46-летний знакомый. Приятели стали вместе пить и вскоре поссорились. Хозяин застолья схватил кухонный нож и ударил им гостя в грудь. Потом сам вызвал скорую. Раненый мужчина выжил. А его собутыльника арестовали.

На суде учли, что задержанный мужчина уже отбывал срок за причинение тяжкого вреда здоровью. И приговорили его к четырем годам восьми месяцам колонии строгого режима.