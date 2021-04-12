В Воронеже власти обещают починить крышу сгоревшей пятиэтажки за 7-10 дней

Сейчас на первый взгляд дом № 27 по улице Еремеева выглядит нормально. На самом деле крыши там нет. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

На планерке в мэрии первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин рассказал о ходе ликвидации последствий пожара в доме № 27 на улице Еремеева.

– Крыша здания разобрана, оттуда вывозят мусор, восстанавливают системы тепло- и водоснабжения, завозят стройматериалы, - сообщил Сергей Андреевич. - По предварительным оценкам, на восстановление крыши потребуется 7-10 дней, параллельно будем запускать все системы жизнеобеспечения. Планируем обойти все квартиры, чтобы понять, какой там требуется ремонт. Жильцам дома на время предоставят временные помещения из маневренного фонда мэрии, куда они смогут вывезти свои вещи и мебель.

Напомним в здании, где в 80 квартирах официально зарегистрированы 172 человека, в результате возгорания вечером 9 апреля полностью рухнула крыша и на 90 процентов выведено из строя отопление. При этом часть квартир во время пожара практически не повреждены. По предварительным данным, крыша могла вспыхнуть из-за короткого замыкания электропроводки. Хотя в региональном Фонде капремонта уверяют, что систему электроснабжения чинили относительно недавно. И с тех пор жалоб на нее от жильцов дома вроде бы не поступало.