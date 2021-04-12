В ТЦ в центре Воронежа теперь можно сделать прививку от коронавируса

Прививку в "Галерее Чижова" можно сделать с 11.00 до 19.00 ежедневно. Фото: Артем КИЛЬКИН

С понедельника, 12 апреля, прививку от COVID-19 можно бесплатно сделать в ТЦ «Галерея Чижова». Желающим сделать эту процедуру нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед вакцинацией им предстоит пройти осмотр у врача.

Прививочный пункт работает ежедневно с 11.00 до 19.00 на четвертом этаже напротив кафе KFC.

Продолжается вакцинация и в ТЦ «Максимир». Прививочный пункт работает там каждые пятницу-субботу-воскресенье на 2 этаже рядом с МФЦ с 11.00 до 19.00. За первые три дня работы прививочного пункта в ТЦ «Максимир» первую часть вакцины получили 240 человек.