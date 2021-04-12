В Воронеже дорожники приступают к масштабному ремонту

В рамках национального проекта за последние 4 года в Воронеже отремонтировали более 210 объектов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

12 апреля в Воронеже дорожники приступят к фрезерованию двух транспортных колец - на пересечении улиц Димитрова и Брусилова, а также улиц 45-й Стрелковой дивизии и Транспортной. С этих объектов в 2021 году начнется ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Традиционно ремонтировать все участки будут по ночам - с 22:00 до 6:00 - чтобы не мешать движению.

- На каждом объекте в обязательном порядке ведется технический надзор, окончательная приемка осуществляется только на основании лабораторных испытаний образцов уложенного покрытия. Кроме того, на подрядчиков будут наложены пятилетние гарантийные обязательства, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

В рамках национального проекта за последние 4 года в Воронеже отремонтировали более 210 объектов: от магистралей до удаленных улочек. В 2021 году полностью обновят 35 дорог - это почти 39 километров. Муниципальный контракт на ремонт дорог заключили еще в марте.

- В этом году повышенное внимание мы уделяем ремонту второстепенных дорог и улицам частного сектора, где дорожную технику либо не видели вообще, потому что дороги исторически не имели твердого покрытия, либо видели очень давно. Это позволит нам создать новые транспортные связи, частично перераспределить автомобильные потоки, сделать охват улично-дорожной сети города более широким, - отметил мэр.