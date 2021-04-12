Воронежская авиапромышленная компания не платит зарплату работникам уже три месяца

Компании по изготовлению интерьера авиационной техники АО «Русавиаинтер» не платила 242 работникам уже три месяца 2021 года. То есть с января по март сотрудники не видели своих денег. Сумма долга к 12 апреля составила уже 24,2 млн рублей.

- АО «Русавиаинтер» выдано обязательное для исполнения предписание по погашению долга перед сотрудниками. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Погашение долга перед работниками воронежской производственной компании находится на контроле, - сообщили в Государственной инспекции труда в Воронежской области.

И это не первый подобный случай: ранее 362 работникам компания задолжала 58 млн рублей, но деньги в итоге выплатили.

«Русавиаинтер» с 2003 года занимается разработкой и изготовлением серийных интерьеров и интерьеров повышенной комфортности для самолетов. Главный офис компании расположен на территории ОАО «ВАСО».