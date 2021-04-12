В Воронеже бывший замначальника регионального управления Росгвардии, делавший из подчиненных рабсилу, не отделается штрафом

Бывшему замначальнику регионального управления Росгвардии грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В понедельник, 12 апреля, сотрудники прокуратуры Воронежской области отправили в Центральный районный суд уголовное дело 39-летнего бывшего замначальника регионального управления Росгвардии. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, с мая по август 2018 года полицейский начальник постоянно требовал от пяти росгвардейцев делать ремонт в его доме. Причем не по дружбе, а по не требующему обсуждению приказу. По подсчетам силовиков, такие действия принесли государственной казне ущерб более 150 тысяч рублей, учитывая время, на которое пять человек были оторваны от службы.

Следователи поначалу полагали, что быстро ставший бывшим заместитель начальника может просто заплатить штраф. Однако прокуратуры, а затем и два суда – Ленинский районный и Воронежский областной – это мнение не разделяли. И жалобы обвиняемого экс-начальника не удовлетворяли. Между тем по статье УК, по которой его обвиняют, максимальное наказание - четыре года лишения свободы.