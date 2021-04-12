В Воронежской области мужчина во время ссоры зарезал родного брата

9 апреля 2021 года 60-летний житель поселка имени Дзержинского Каширского района выпивал с младшим братом, хотя и тому уже 57 лет. Но пенсионеры вспомнили какие-то старые, возможно, детские обиды и начали ругаться.

Слово за слово и вот уже старший брат втыкает кухонный нож в грудь младшему. Тот вскоре скончался. Утром 10 апреля 60-летний мужчина обнаружил бездыханное тело родственника и побежал к соседям, чтобы те вызвали медиков и полицию.

- Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Подозреваемый сознался в содеянном. В ближайшее время органами следствия будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Елена Андрикевич.

Мужчину будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ - она предусматривает от шести до пятнадцати лет тюрьмы.