В Воронеж приедет десятый Большой фестиваль мультфильмов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 15 по 18 апреля в Воронеже пройдет десятый Большой фестиваль мультфильмов. В этом году впервые, учитывая ситуацию с пандемией, форум будет организован в смешанном формате: часть программ можно будет посмотреть онлайн, другая пройдет в кинотеатре «Спартак».

Откроет БФМ 15 апреля в "Спартаке" показ фантастического приключенческого фильма про обаятельного вора «Люпен III: Фильм первый» японского режиссера Такаси Ямадзаки. Картина сделана не в традиционной манере аниме, а в технике 3D компьютерной анимации со спецэффектами, как в блокбастерах.

- В блоке «Премьеры» воронежцы увидят лучшую короткометражную анимацию со всего света - победителей и участников главных анимационных фестивалей. Вместе с работами признанных мастеров в этих подборках покажут и самые яркие студенческие фильмы. Шесть программ российских мультфильмов и пять зарубежных в полной мере представят срез анимации за 2020 год из более чем 20 стран мира, - отметили организаторы БФМ.

Кроме того, на фестивале в кинотеатре покажут две программы зарубежных мультфильмов для детской и семейной аудитории - «Китопад» и «Тоби и турбобас». В них вошли мультфильмы, созданные в различных техниках, некоторые уже успели получить призы на международных фестивалях.

Три программы современной российской анимации для детей: «Мишка и другие звери», «Оранжевая песня» и «Зимой и летом» можно увидеть на сайте фестиваля 17 и 18 апреля.

В онлайн программе на портале БФМ можно также посмотреть четыре полнометражных фильма: красивую сказку «Знаменитое вторжение медведей на Сицилию», нарисованную и снятую одним из самых знаменитых в мире авторов комиксов Лоренцо Маттотти, а также «Бесхвостый Пеле» Кристиана Рилтениуса (о кошачьем мире), «Долина муми-троллей. Новые истории» Стива Бокса о новых приключениях мумиков.

Большой фестиваль мультфильмов проводится ежегодно с 2007 года.