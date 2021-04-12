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Спорт12 апреля 2021 14:43

Воронежский «Факел» продлит контракт с тренером, подарившим удивительную победную серию

Еще один сезон будет у Олега Василенко, чтобы добиться с нашими футболистами еще более высоких показателей
Олег ИВАНОВ
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14 сентября 2020 года перед тренировкой игрокам «Факела» представили нового главного тренера

14 сентября 2020 года перед тренировкой игрокам «Факела» представили нового главного тренера

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Воронежский «Факел» достиг договоренности о продлении контракта с главным тренером Олегом Василенко на следующий сезон. Сообщение об этом появилось 12 апреля в официальных соцсетях футбольного клуба. Болельщики уже позитивно отреагировали на новость в комментариях, и их можно понять.

Накануне, 11 апреля, «Факел» победили ивановский «Текстильщик» и расположился на 9 месте первенства ФНЛ. Ранее под руководством Олега Василенко воронежская команда выдала серию из 7 победных матчей подряд. Неудивительно, что даже после того, как эта серия прервалась, именно наставника нашей команды специалисты ФНЛ назвали лучшим в марте.

Напомним, 14 сентября 2020 года перед тренировкой игрокам «Факела» представили нового главного тренера. 46-летний специалист до этого руководил курским «Авангардом», а затем саранской «Мордовией». В карьере Василенко также есть опыт руководства клубами Премьер-лиги – махачкалинским «Анжи» и «Уралом» из Свердловской области.

Воронежский «Факел» же ранее тренировал Владимир Бесчастных, но неудачная серия затянулась, и было принято двустороннее решение о расторжении контракта.