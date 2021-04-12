Воронежцев рассмешит комик Алексей Щербаков

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В Воронеж со своим сольным концертом, наконец, приедет Алексей Щербаков. Выступление звезды шоу StandUp в Воронеже неоднократно переносили из-за пандемийных ограничений, зато теперь он даст сразу два концерта в один день.

Алексея Щербакова называют одним из самых ярких и искренних комиков. Его выступления - это всегда честные и смелые шутки, у него невероятная мимика и поразительно точные наблюдения. Юмор Щербакова прямолинеен, без подтекста и намеков. Он говорит, как думает, не притворяясь и не придумывая себе полярных сценических образов. Его обожают за искренность, недолюбливают за прямоту, обсуждают за забавную непосредственность. Темы его монологов обыденны и злободневны - он шутит про бомжей, бабок, вейперов и все то искусственное и ненастоящее, что так не любит.

Напомним, выступление Алексея Щербакова переносилось с 14 мая 2020-го на 11 августа 2020-го, далее на 16 января 2021-го и, наконец, пройдет 18 апреля в Event-Hall - билеты на упомянутые даты действительны. Пройдет два концерта в один день: в 19.00 и 21.30.