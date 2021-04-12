В Воронежской области водитель угробил двух подростков прямо напротив отдела полиции

Стражам порядка не пришлось ехать на страшное ДТП - оно произошло прямо рядом с дежурной частью. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Дело 23-летнего мужчины, обвиняемого в смерти двух подростков и еще одного молодого человека в ДТП, в ближайшее время будут рассматривать в Поворинском районном суде.

По данным следствия, ночью 30 января молодой человек после того, как выпил в кафе, сел за руль 14-й «Лады», в которой вез пять пассажиров. Проезжая по центральной улице Поворино с солидным превышением скорости, водитель потерял контроль над машиной. Автомобиль вынесло на правую обочину. Он угодил в сугроб, опрокинулся на крышу и врезался в железобетонный электрический столб. Прямо напротив здания отдела полиции.

Работники дежурной части полиции выскочили на улицу и стали вытаскивать водителя и пассажиров из покореженной машины. Два подростка 15 и 17 лет и 24-летний житель Поворино погибли на месте. Водитель и два других пассажира серьезных травм не получили и в больницу ехать отказались.

По пункту «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» водителю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.