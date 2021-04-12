Бухгалтер из Воронежа хотела подкупить полицейского 200 тысячами рублей

45-летнюю жительницу Воронежа обвиняют во взяточничестве, причем в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ). Он работала главным бухгалтером одной из местных компаний. По своей работе она оказалась замешана в дело, которое могло привести к уголовной ответственности...

15 января 2021 года женщина решила разом решить все проблемы и предложила сотруднику полиции, который занимался ее делом, 200 тысяч рублей. Женщина положила деньги на стол и намекнула, что было бы хорошо, чтобы уголовное дело не было возбуждено.

Вот только сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил о предложении в дежурную часть. Вскоре женщину задержали.

- Женщина признала вину в полном объеме. Следователями собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, оперативные материалы, протоколы осмотров и выемок, иных следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального управления СКР Сергей Барбашов.