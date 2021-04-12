В Воронеже два брата жестоко избили таксиста

Финальная стадия расправы над таксистом. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Дикий случай произошел у дома № 114 на улице Ломоносова в воскресенье, 11 апреля. Таксист приехал на вызов, посадил в салон двух молодых людей. Они во время поездки выпивали пиво и разлили его на обшивку сидения. Водитель заявил, что они должны оплатить мойку.

Справедливое предложение таксиста вызвало неадекватную реакцию. Молодые люди потребовали остановить машину. Вытащили водителя из салона и начали избивать его руками и ногами. Тяжелых травм таксисту вроде бы удалось избежать. Дебоширов с трудом утихомирили.

- В полицию об этом инциденте сообщили в 16.45. 42-летний таксист написал заявление о нападении на него и причинении ему телесных повреждений ,- рассказали в региональном ГУ МВД. – Двух братьев 23 и 28 лет задержали и доставили в полицию. Начата проверка обстоятельств ЧП. Таксисту дали направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести травм. От того, насколько сильный вред причинен его здоровью, зависит ответственность, грозящая разбушевавшимся братьям.