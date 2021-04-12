В Воронеже снова открыли понтонный мост в Шилово

Переправу открыли в воскресенье Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Жители микрорайона Шилово снова могут пользоваться понтонным мостом через Дон, соединяющим Воронеж с селом Гремячье. Движение по нему открыли в воскресенье, 11 апреля.

Напомним, переправу закрывали с 29 марта в связи с ледоходом, разливом и подъемом уровня воды в реке. В течение двух недель воронежцам приходилось ездить в объезд по длинной дороге.

Кстати, в этом году из-за дефицита осадков разлив в области был небольшим и непродолжительным.