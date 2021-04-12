За выходные спасатели 179 раз выезжали на вызовы о горении сухой травы в Воронежской области

Вечером 11 апреля вокруг Нижнедевицка спасатели потушили 5 очагов горения травы. Площадь самого большого из них составил пол гектара. Всего же за выходные, 10 и 11 апреля, пожарные подразделения выезжали 179 раз на заявки о горении сухой травы. Местные жители опасались, что огонь может дойти и до поселений.

Однако, как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, перехода огня на жилые дома и хозяйственные постройки удалось избежать. Причина возгораний во всех случаях одна и та же - человеческий фактор, случайный или намеренный.

Напомним, и.о. губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов подписал постановление о введении особого противопожарного режима. Документ вступает в силу с 15 апреля. С этой даты, например, нельзя будет разводить костры в лесах и в населенных пунктах, а также на дачах и огородах и вблизи линий электропередач и автомобильных и железных дорог.