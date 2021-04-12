Под Воронежем начали искать подрядчика для создания сквера и пешеходной аллеи

Проект благоустройства Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Объявлены торги на поиск подрядчика для благоустройства микрорайона «Южный» в селе Новая Усмань. Проект разбит на два этапа. Основа первого - создание сквера у дома № 42 по улице Полевой. На втором этапе предполагается дооборудовать пешеходную аллею.

Проект благоустройства Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В сквере обустроят площадку для различных мероприятий, зону с игровым оборудованием для детей и территорию тихого отдыха для взрослых. Площадка возле котельной будет реконструирована. А контейнеры ТКО, которые сейчас стоят у дома № 40, заменят на углубленные и переместят.

Проект благоустройства Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Пешеходная аллея пройдет вдоль домов № 10А, 10Б, 40, 41 - там появятся лавочки и освещение. На втором этапе предполагается добавить вдоль пешеходной аллеи 2 детские площадки, зоны воркаута, нескольких территорий для отдыха, велосипедную дорожку и скейт-парк. Также будет установлено декоративное металлическое ограждения от региональной дороги и проведено озеленение.

Начальная она же максимальная стоимость контракта - около 30 млн рублей. Проект профинансируют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».