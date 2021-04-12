В Воронежской области к 12 апреля от коронавируса умерли еще 13 человек

К сожалению, статистика по умершим не стоит на месте Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С диагнозом COVID-19 столкнулись уже 77 495 жителей Воронежской области. Впрочем, с каждым днем становится все меньше новых случаев заражения: так, за последние сутки вирус обнаружили у 185 человек. Об этом 12 апреля сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Число выздоровевших также растет: оно уже достигло 72 242. То есть за день медики выписали 208 пациентов.

К сожалению, статистика и по умершим не стоит на месте: число не справившихся с последствиями коронавируса уже достигло 2 994. Только за последний сутки умерли 13 жителей Воронежской области.

Напомним, в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил и.о. губернатора Виталий Шабалатов на заседании оперштаба. Особое внимание власти обратят на крупные торговые центры, где в последнее время значительно уменьшилось количество людей в средствах защиты.