Реструктуризация и кумовство: стали известны причины, по которым воронежцы чаще всего увольняются

О негативе, оставшемся в отношении уволившей сотрудника компании, рассказали 69% респондентов из Воронежа и Воронежской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Внутренняя реструктуризация» - оказалось, что это самая страшная фраза, которая может прозвучать для воронежцев на работе. Это основная причина увольнений - 44% жителей региона признались, что потеряли свое место из-за такой «перестройки». Соответствующие данные привела служба исследований hh.ru.

Также часто воронежцы сталкивались с увольнениями из-за конфликта или спорной ситуации с коллегами (25%) и в связи с внешними факторами, которые не зависели от компании (19%).

Реже всего, но все-таки бывали и такие случаи, уходить с работы приходилось из-за «кумовства», «долгого больничного» и «ликвидации организации».

При увольнении никакой поддержки не получили, по их же словам, 72% опрошенных соискателей Воронежской области. Еще 14% компания предлагала трудоустройство в другом регионе или подразделении, 6% направляли в службу занятости, и только 3% получали хорошие рекомендации от работодателя при сокращении.

- О негативе, оставшемся в отношении уволившей сотрудника компании, рассказали 69% респондентов из Воронежа и Воронежской области, - отмечает Валерия Иванова, ведущий менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании HeadHunter. - Стоит отметить, что содействие в поиске работы увольняемым сотрудникам может значительно уменьшить отрицательный эффект от процедуры. При этом и те, кто получал помощь от компании, и нет признались (36%), что с радостью согласились бы вернуться, если бы их позвали работать обратно. 28% готовы рекомендовать бывшего работодателя знакомым, а 39% позитивно отзываются о прошлом месте трудоустройства.