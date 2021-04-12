В Воронежской области у напавшей на человека волчицы обнаружили бешенство

В результате борьбы животное погибло Фото: Кадр видео

Лабораторная диагностика подтвердила бешенство у волчицы, которая набросилась на мужчину в Борисоглебске. Об этом 12 апреля «КП-Воронеж» сообщили в Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.

При этом местным жителям важно понимать, что им ничего не угрожает, так как волчица уже мертва. Заболевание, как отметили специалисты, могло передаться только через укус. Сейчас же такой сценарий просто невозможен. Как объяснили эксперты, продолжится плановая вакцинация диких животных.

Напомним, жители Борисоглебска рассказали о нападении животного, похожего на волка, на супружескую пару. Оказалось, что 9 апреля 22:00 в Юго-Восточном микрорайоне города волчица действительно напала на человека.

- Дикое животное несколько раз укусило мужчину. В результате борьбы животное погибло. Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь в Борисоглебской районной больнице, - сообщили в администрации Борисоглебского городского округа.

10 апреля труп волчицы из жилой зоны забрали как раз врачи Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных. Специалисты подготовили сопроводительную документацию и отправили тело в Новохоперскую ветеринарную лабораторию.