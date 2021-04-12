На воронежской телебашне включат космическую иллюминацию с фразой Гагарина: «Поехали!»

Развитие космических технологий сыграло важную роль в совершенствовании телерадиовещания Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Произнесенная в преддверии первого космического полета фраза Юрия Гагарина: «Поехали!» - отобразится на воронежской телебашне. К 12 апреля, ко Дню космонавтики, филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» подготовил особую праздничную программу подсветки.

Динамическая открытка на городской телебашне будет наполнена космической тематикой: зажгутся «звезды» и «галактики». Зажигать иллюминацию планируют с 20:00 до 23:00.

Развитие космических технологий сыграло важную роль в совершенствовании телерадиовещания. Уже через четыре года после полета Юрия Гагарина на орбиту были подняты первые советские спутники связи «Молния».

- Сегодня телевидение «летает» спутниками «Экспресс» и «Ямал». В 2009-2018 годах благодаря госпрограмме развития телерадиовещания спутниковая группировка связи обновилась и расширилась. Закономерным следствием возросшей пропускной способности спутников стало усовершенствование схемы временных дублей эфирного вещания. Организовано 11 зон вещания по количеству часовых поясов на территории России. Во всех регионах программа передач подстроена под местное время, - отмечают в пресс-службе «Воронежского ОРТПЦ».

К слову, в 2019 году, когда завершался перевод России на цифровое телевидение, сигнал к отключению аналогового телевещания подал с Международной космической станции (МКС) космонавт Александр Скворцов - он нажал на символическую кнопку.

Отметим, что корреспонденту «КП-Воронеж» удалось в преддверии праздника побеседовать с космонавтом, нашим земляком, которому обязана своим названием воронежская хоккейная команда «Буран». Такой позывной во время полетов был у родившегося в поселке Давыдовка тогда Острогожского уезда, а сейчас Лискинского района, космонавта № 19 Анатолия Филипченко.