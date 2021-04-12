В Воронеже водитель «Хонды» протаранил припаркованный автомобиль: пострадали два человека

Медицинская помощь потребовалась 19-летнему водителю автомобиля «ВАЗ» и его 20-летней пассажирке Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области за сутки зарегистрировано 79 ДТП, из них в областном центре – 59, на федеральных трассах – 2, в районах области – 18. В 6 ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

11 апреля примерно в 21:30 в припаркованный у дома №34 по Дачному проспекту автомобиль «ВАЗ 21074» влетела «Хонда Цивик». За рулем иномарки, по предварительным данным, был 27-летний воронежец.

Мужчина ехал по Дачному проспекту в направлении улицы Белорусская. Но в какой-то момент его автомобиль вылетел на левую обочину, где и столкнулся с припаркованной «семеркой».

- В результате ДТП 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажир, 20-летняя девушка, получили повреждения. Они доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Инспекторы ДПС предложили водителю «Хонды» пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.

- Составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Проводится проверка, - отметили в полиции.