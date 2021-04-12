Ко Дню космонавтики воронежские автомобилисты собрали фигуру инопланетянина из машин

Фото: паблик «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка» Фото: СОЦСЕТИ

Ровно 40 машин потребовалось воронежским автомобилистам, чтобы собрать изображение некого внеземного существа. «Транспортного» инопланетянина собрали таким образом, чтобы он своей рукой приветствовал всех смотрящих на него. Фотографию получившейся «скульптуры» опубликовали в День космонавтики, 12 апреля, в паблике «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка».

- В этот поистине космический праздник хочется, чтобы везде был мир и согласие, поэтому желаем именно этого. Чтобы каждый день приносил новые открытия и приключения, несмотря на проблемы и ненастья! - подписали получившуюся открытку организаторы.

Собрали инопланетянина автолюбители в преддверии праздника - вечером 9 апреля. Конструкцию выстраивали на парковке ТРЦ Сити - парк «ГРАД» у местной автозаправочной станции.

Это далеко не первый флешмоб активистов. Они, например, несколько лет назад выстраивали фигуру Вечного огня. Были и другие грандиозные идеи: так, водители лепили огромную снежинку из собственных машин.