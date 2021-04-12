Каждый второй воронежец считает, что продукты в магазинах за последние 10 лет стали хуже

О качестве современных продуктов воронежцев попросили высказаться специалисты института общественного мнения «Квалитас». Горожанам задали вопрос: «Как вы считаете, качество продуктов в магазинах за последние 10-15 лет улучшилось, ухудшилось или осталось прежним?»

Оказалось, что каждый второй воронежец (54%) считает, что продовольствие стало хуже. На потерю качества практически одинаково жалуются, что женщины (57% от общего количества респонденток), что мужчины (50%).

В то же время 26% опрошенных ответили, что качество питания никак не изменилось, а 16% воронежцев считают, что продукты в современных супермаркетах даже лучше. Оптимистические оценки, как отмечают исследователи, свойственны чаще всего студентам (29%).

Так, что же по мнению воронежцев стало хуже? «Квалитас» выделил основные ответы:

Так, 52% подчеркнули, что натуральные ингредиенты, по их мнению, заменяют на менее качественные. Еще в 48% случае говорили об использовании вредных ингредиентов, консервантов и усилителей вкуса. Третья наиболее массовая претензия, прозвучавшая в 37% случаев, - это уменьшение количества товара в упаковке.

Примечательно, что на днях воронежцы разместили в соцсетях видео, вызвавшее у пользователей если не шок, то чувства близкие к нему. В объектив оператора попала настоящая «битва» за тележку просроченной продукции, которую привезла на контейнерную площадку сотрудница супермаркета в ЖК "Северная корона".