Воронежский «Факел» после двух неудачных матчей победил ивановский «Текстильщик»

Наиль Замалиев вернулся, и "Факел" снова победил. Фото: с сайта ФК "Факел"

В матче с командой из города невест «Факел» сразу завладел инициативой. Сначала наши футболисты просто давили, потом стали создавать опасные моменты. Очень активен был сербский легионер Неманья Пейчинович. Сначала его проход и перепасовка с партнером едва не вывели его один на один с вратарем. Потом серб угодил в перекладину после розыгрыша «стандарта».

Рвал и метал и Олег Дмитриев. В одном из эпизодов он замешкался и попал в защитника, в другом выручил вратарь. Моторный Владислав Мастерной в первом тайме получил желтую карточку за грубую игру. Забегая вперед, это ему аукнется во второй половине матча.

Во втором тайме снова опасно бьет Пейчинович – спасает вратарь. Потом Андрей Разборов после подачи Мастерного угодил в штангу. И наконец-то на 73 минуте гол. Защитник Сергей Брызгалов после серии из трех подряд игр без голов в матчах с «Нефтехимиком» и с «Аланией» сделал паузу в своей бомбардирской серии. И вот теперь вновь гол. Опять после розыгрыша стандартного положения – на этот раз штрафного.

И почти тут же совсем некстати ввязывается в потасовку Мастерной. Итог – Владислав получает желтую карточку. В следующем гостевом матче против безоговорочного лидера, самарских «Крыльев Советов», который состоится 17 апреля, он теперь команде не помощник.

Даже в меньшинстве «Факел» создал полумомент в отличие от по-прежнему беззубых гостей - после скидки Аппаева Максимов не попал по мячу. По итогам матча отдельно надо отметить Наиля Замалиева. Хавбек почти не ошибался, и стало видно, как его не хватало в матче с «Аланией». Посмотрим, как «Факел» сумеет справиться с напором «Крылышек» без Мастерного.

«Факел» набрал 53 очка и временно перебрался на 9 место. С него его могут подвинуть красноярский «Енисей» и астраханский «Волгарь». Более реальная задача у сибиряков. В гостевой игре с «Чайкой» из ростовского села Песчанокопское они ведут в счете 1:0. У астраханцев несравнимо более трудная миссия. Чтобы обогнать «Факел», они должны дома обыграть недавно вышедших в полуфинал Кубка самарцев, которые уже забыли, когда последний раз не то что проигрывали, но и вообще теряли очки.

Так что, по всей видимости, «Факел» по результатам этого тура, если и опустится, то не ниже 10-го места.