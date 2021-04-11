В Воронежской области на пожаре пострадал пенсионер

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В начале десятого в субботу, 10 апреля, в селе Почепское Линскинского района на улице Колхозная загорелся частный дом площадью 100 квадратных метров. Огонь охватил комнату и распространился на крышу. В итоге оказалось повреждено 6 квадратных метров жилого помещения и 20 «квадратов» крыши.

Пожарные справились с огнем в течение 15 минут. Из поврежденного пожаром дома вынесли хозяина – 78-летнего мужчину о ожогами. Его отправили в больницу.

На месте пожара работали три отделения в составе 10 человек и 3 единицы техники. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.