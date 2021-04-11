Воронежские зоологи не смогли спасти жизнь 14 из 133 «благовещенских» птиц

Фото из группы "Центр охраны животных "Наша природа" в соцсети "Вконтакте"

Мы уже сообщали, что 7 апреля в день Благовещения в Воронеже с мест торговли дикими птицами в Центр охраны животных «Наша природа» волонтеры принесли 133 птицы с травмами и болезнями, изъятые у браконьеров или собранные на улице. К сожалению, спасти 14 из них оказалось невозможно.

Специалисты осмотрели 32 особи певчих лесных птиц, принадлежащих к 3 видам. Среди них оказалось 16 зеленушек обыкновенных, 10 чижей, 8 особей щеглов. Два щегла погибло в течение первых двух часов. У остальных 30 птиц испорчены перья, местами они выщипаны до кожи. У некоторых птиц на коже ссадины и даже некротизированная рана.

- У одной птицы перелом левого крыла. У 10 птиц прослушиваются хрипы в лёгких, у 11 особей отмечено прерывистое дыхание, - рассказали в Центре. - У двух птиц отмечен белый налёт на кожном покрове, похожий на проявления дерматомикозов, для уточнения диагноза необходимо произвести дополнительные исследования. По заключению ветеринаров 13 птиц нуждаются в реабилитации из-за потери перьев, травм и истощения. 11 экземплярам необходимо проведение дополнительных исследованиях для уточнения характера и тяжести заболевания лёгких, шесть птиц ожидают линьки в течение трех месяцев и одна птица уже не сможет вернуться в естественные места обитания из-за перелома крыла.