Департамент ЖКХ происпекировал места свалок в Ленинском районе Воронежа

Фото со страницы Департамента ЖКХ и энегетики Воронежской области в "ВК"

Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области проинспектировал адреса в Ленинском районе, где воронежцы жалуются на образование несанкционированных свалок. Среди них ул. Ворошилова, 45Б, Моисеева, 59 и 55, а также известная на весь город «кучу-могучу», которая находится на пересечении улиц Матросова и Петрозаводской. О куче на обочине дороги на улице Матросова, похоже, знает весь Воронеж. Свалка образуется здесь регулярно после того, как в ближайшем частном секторе ввели поведерный сбор отходов. Многие местные жители предпочитают сносить отходы на старое место, а не накапливать их дома до дня сбора. В качестве решения этой проблемы в департаменте предложили оператору изменить график вывоза отходов по улице Матросова: если пакеты с мусором у жителей частного сектора будут забирать чаще, необходимость снова и снова образовывать свалку отпадет.

Жалобами на неудовлетворительное состояние контейнерной площадки забросали департамент жильцы дома по улице Ворошилова, 45Б. Горожане сообщили, что с площадки пропала сетка для сбора ПЭТ-тары. Выяснилось, что пропавшая сетка была установлена сторонней организацией, а не УК. Сотрудники департамента направят в управляющую компанию письмо с разъяснением, как сделать заявку региональному оператору на установку нового контейнера-сетки. Через несколько дней после получения соответствующей просьбы от УК регоператор должен будет установить свой контейнер-сетку и начать отдельно вывозить из него пластик.

На Моисеева, 69 есть ограждение контейнерной площадки, но самих контейнеров нет. Сотрудники департамента пообещали разобраться и решить проблему. По соседству, на Моисеева, 55 контейнерную площадку вовсе ликвидировали, предложив жителям пользоваться мусоропроводом. Но крупногабаритный мусор горожане по-прежнему выносят на улицу, образуя свалку. Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области направит официальное письмо в адрес управы Ленинского района с требованием очистить территорию от накопившихся отходов и определить место накопления КГО для жителей ближайших домов.