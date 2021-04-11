Еще 28 современных автобусов прибыли в Воронеж

Фото с сайта мэрии Воронежа

В субботу, 10 апреля, Воронеж получил вторую партию - 28 низкопольных автобусов на условиях льготного лизинга. Ранее в город уже прибыли 30 таких же машин. Все они будут работать на маршрутах МТК «Воронежпассажиртранс». Вторую партию автобусов распределят на магистральные маршруты новой сети №№ 8, 9КС, 49.

Перед отправкой все машины прошли проверку, для их приемки на завод-изготовитель командировали сотрудников воронежского транспортного предприятия.

– В прошлом году мы защитили две заявки на уровне Минтранса РФ и получили возможность больше всех в стране приобрести автобусов по льготному лизингу. Общее количество составляет 140 единиц – 120 из них для нашего муниципального предприятия и 20 для частного перевозчика, – поделился глава Воронежа Вадим Кстенин.

Сейчас, по словам мэра, транспортное предприятие набирает водителей и проводит обучение с ними. Как только поступившие автобусы получат лицензию и другие необходимые документы, они выйдут на линию. Ранее приобретенные 62 низкопольных автобуса уже курсируют на маршрутах №№ 6, 9КА, 14В.