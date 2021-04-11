В Воронежской области к 11 апреля умерли от коронавируса еще 14 человек

Количество больных снижается с каждым днем Фото: из архива «КП»

В Воронежской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. По данным регионального оперштаба по противодействию распространению инфекции на утро 11 апреля в области зарегистрировали 187 новых заболевших. Общее количество жителей региона, которым с начала эпидемии поставили диагноз «COVID-19», достигло 77310.

На утро воскресенья врачи зарегистрировали еще 14 смертей от осложнений болезни. В списке жертв коронавируса теперь числятся 2981 человек.