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Коронавирус Covid-1911 апреля 2021 12:07

В Воронежской области к 11 апреля умерли от коронавируса еще 14 человек

Суточный прирост составил 187 человек
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Количество больных снижается с каждым днем

Количество больных снижается с каждым днем

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. По данным регионального оперштаба по противодействию распространению инфекции на утро 11 апреля в области зарегистрировали 187 новых заболевших. Общее количество жителей региона, которым с начала эпидемии поставили диагноз «COVID-19», достигло 77310.

На утро воскресенья врачи зарегистрировали еще 14 смертей от осложнений болезни. В списке жертв коронавируса теперь числятся 2981 человек.