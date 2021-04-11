В Воронеже прошли районные субботники

Фото управы Ленинского района

10 апреля в Воронеже в рамках весеннего месячника благоустройства состоялся первый районный субботник. В этом году из-за неблагоприятной эпидситуации к участию в уборке города не привлекают массово горожан, но индивидуальная помощь коммунальным службам приветствуется.

Уборки прошли во всех шести районах города, особое внимание уделили уборкам во дворах и в зонах отдыха – парках и скверах.

Например, в Ленинском районе на субботник вышли более трех с половиной тысяч человек и 41 единица различной техники. Участники освободили от рекламы и листовок столбы на улицах Кольцовская, Челюскинцев, 5 Декабря, 20-летия Октября.

Силами районного комбината благоустройства собрали и вывезли 496 кубометров мусора, очистили от пескосмета порядка 9 км прилотковой зоны автодорог, привели в порядок более 500 дворовых территорий МКД, удалили несколько сухостойных деревьев и множество вредной поросли на ул. Станкевича и Куцыгина.

А в Коминтерновском районе в субботнике приняли участие более 4000 человек и 34 единицы техники комбината благоустройства Коминтерновского района. Жители района навели порядок в природном парке «Северный лес», на переулке Автогенном, улице Жемчужной, на братских могилах и воинских захоронениях, расположенных на Коминтерновском мемориальном кладбище. Здесь ударно трудились сотрудники управы района, специалисты молодежного ресурсного центра и жители района.

К майским праздникам в микрорайоне Подгорное привели в порядок все братские могилы и воинские захоронения.

- В результате плодотворных работ по наведению порядка и чистоты было вывезено 527 кубометров мусора, - рассказали в управе Коминтерновского района.

Напомним, субботники пройдут в Воронеже 14, 21, 24 и 28 апреля. Если вы желаете присоединиться, узнавайте подробности в управе своего района.