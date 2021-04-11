В воронежском парке «Дельфин» высадили кленовую аллею

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Центральную аллею парка «Дельфин», где сейчас идет реконструкция, украсили 28 саженцев клена серебристого.

- Это красивые долгоживущие деревья, которые дают широкую цилиндрическую крону, - рассказали представители концессионера арка. - Первые 3-4 года сильно в высоту мы их пускать не собираемся, так как нам важно сформировать много скелетных ветвей и боковых побегов, дабы обеспечить густоту кроны. Мы ожидаем, что через три года деревья наберут высоту около 7-8 метров.

В планах озеленителей разместить вдоль забора волейбольной школы хвойники: тую, можжевельник и горную сосну. Сейчас над выбором подходящих экземпляров думают дендрологи и подбирают деревца в питомниках.