В Воронеже на пострадавшей от пожара пятиэтажке завершили демонтаж кровли

Фото – пресс-центр ЖКХ

В Воронеже на пострадавшем от пожара 80-квартирном доме по улице Еремеева сегодня завершили демонтаж кровли. Коммунальщики сняли металлические листы и почти разобрали утеплитель. В ближайшие дни планируется приступить к восстановлению систем отопления и электроснабжения, сообщили в мэрии вечером 10 апреля.

Для проведения работ привлечены силы администрации города, КБУ районов, ГАРС, аварийно-спасательной службы и УК. Сотрудники «Горгаза» обследовали газовое оборудование в части квартир.

Как рассказали в пресс-центре ЖКХ, также сегодня проводилась работа по восстановлению работоспособности системы канализации. Аварийная служба УК запланировала заменить поврежденные участки фановых труб в районе 5 этажа здания. Кроме того, к вечеру появилось несколько заявок от жителей на устранение засора, завтра утром работы будут продолжены.

Также на воскресенье запланировано восстановлению системы отопления.

– Планируется поменять участки пластиковых труб, которые оплавились от высоких температур и запорную арматуру на стояках верхнего розлива. Далее будет произведена опрессовка системы и пущен теплоноситель. Также будет продолжено обследование систем электроснабжения и водоснабжения дома, – пояснили в пресс-центре.

Напомним, крупный пожар в пятиэтажке произошел вчера вечером, 9 апреля. 177 жильцов пришлось эвакуировать. В доме полностью сгорела кровля, повреждено отопление и дымоходы. Власти Воронежа приняли решение провести ремонтные работы за счет городского бюджета. Часть жителей в данный момент размещена в гостинице (по состоянию на вечер 10 апреля это 31 человек), остальные проживают у родственников, друзей или на дачах.