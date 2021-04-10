Жительница Воронежа во время застолья ударила гостя ножом в грудь

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали 39-летнюю жительницу Воронежа, которая ударила ножом в грудь своего 31-летнего гостя. Они вместе распивали спиртное в одной из квартир многоэтажки на улице Хользунова и поссорились. Дама не вынесла оскорблений и применила холодное оружие.

Как рассказали в региональном главке 10 апреля, правоохранители узнали о случившемся из приемного отделения больницы, куда привезли пострадавшего. Женщина вину свою в случившемся признала. Ей грозит за причинение тяжкого вреда здоровью до 10 лет лишения свободы.