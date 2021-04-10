В райцентре под Воронежем пропала 14-летняя девочка

Фото – Борисоглебская служба Добровольцев

Борисоглебская служба Добровольцев 10 апреля сообщила о том, что в райцентре идут поиски пропавшей Виктории Мякотиной. После школы 9 апреля 14-летняя девочка уехала из села Чигорак в Борисоглебск и не вернулась.

Рост школьницы 1,56 см, у нее голубые глаза и светлые волосы.

В день исчезновения была одета в черное пальто и черные джинсы, кроссовки черные с красным. С собой у нее был черный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о девочке, просят позвонить: 8-919-234-96-91 и 8-980-554-58-57, а также 112.