Под Воронежем женщина пыталась сдать гараж и лишилась всех своих накоплений

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Лисках женщина, пытаясь получить прибыль от сдачи в аренду гаража, лишилась всех своих накоплений. С заявлением о мошенничестве она обратилась в полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 10 апреля, 64-летняя жительница районного центра разместила в интернете объявление о сдаче в аренду гаража. Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина. Он был готов снять помещение на длительный срок и даже готов сразу оплатить всю сумму денежным переводом на карту. Пенсионерка продиктовала лже-арендатору данные своей карты и в одночасье лишилась 30 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки мошенники выманили у жителей региона около 900 тысяч рублей. Полицейские еще раз призывают к бдительности – не передавайте неизвестным людям личные данные своих банковских счетов и карт.